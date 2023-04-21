Denizli’de kayalık yamacın en tehlikeli noktasında mahsur kalan keçi, itfaiyenin uzun uğraşları sonucu kurtarıldı.

Olay, Honaz ilçesine bağlı Kocabaş Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Güvercinlik Mevkiinde bulunan kayalık ve sarp yamaçta bir keçi mahsur kaldı. Yamacın en düz ve tehlikeli noktasında duran keçinin sahibinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Bölgeye giden ekipler, ip yardımıyla metrelerce aşağıya sarkarak keçiyi titiz çalışma sonucu kurtardı. Aşağıya indirilen keçi, ardından sahibine teslim edildi.