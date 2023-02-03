Tokat’ın Erbaa ilçesinde 110 adet keçisi yanan çiftçiye 120 küçükbaş hayvan hediye edildi.

Tokat’ın Erbaa ilçesinde 110 adet keçisi yanan çiftçiye 120 küçükbaş hayvan hediye edildi.

Erbaa ilçesine bağlı Üzümlü köyüne bağlı Yaylacık mezrasında Kadir Kökçü’ye ait ağılda çıkan yangında 110 keçi yanarak telef oldu. Çiftçinin mağdur olmasıyla Tokat Damızlık Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Birliği kampanya başlattı. Başlatılan kampanyaya birlik üyeleri destek verdi. Kimi besiciler kendi küçükbaş hayvanlarını bağışladı kimileri ise para desteği verdi. Kısa sürede yardımlarla 120 küçükbaş toplandı. Toplanan koyun ve keçiler Kadir Kökçü’ye teslim edildi. Kökçü, zararının karşılandığı ve hayvancılığa devam edeceği için mutlu olduğu söyledi.

Erbaa İlçe Tarım ve Orman Müdürü Murat Gökbulut, Tokat Damızlık Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Turan Saldırıcıer hayvan teslim programında hazır bulundu.