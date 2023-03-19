Bolu’nun Mudurnu ilçesinde küçükbaş hayvancılık ile geçimini sağlayan ailenin keçisi üçüz doğurdu. Aileye neşe kaynağı olan sağlıklı oğlaklar, evde biberonla besleniyor.

Mangırlar köyünde ikamet eden Öztürk ailesinin yüzü, keçilerinin üçüz doğurmasıyla güldü. Hamile keçi, geçtiğimiz günlerde rahatsızlandı. 10 keçi ve 15 koyunu bulunan Alaaddin Öztürk, keçinin doğumunun başlamasıyla önce birinci yavruyu kucağına aldı. Hayvan ayağa kalkmayınca ikinci doğum da gerçekleşti. İkinci doğumun ardından yine ayağa kalkamayan keçinin karnına dokunan Öztürk, bir yavru daha olduğunu hissetti. Doğumun yaklaşık 5. dakikasında keçi, üçüncü yavrusunu da doğurdu. Öztürk, sağlıklı dünyaya gelen oğlakları üşümemeleri için evine aldı. Sobanın yanında bakılan oğlaklar, annesinden sağılan sütle biberonla besleniyor. Bir hafta boyunca evde bakılacak olan üçüzler, sonra annesine kavuşacak.

Geçimini hayvancılıktan sağladığını söyleyen Alaaddin Öztürk, "Bunları satmak istemiyoruz ancak yaşamımız için bu bir denge. Hayvanları seviyoruz, otlatıyoruz, satıyoruz. Geçimimizi bunlardan sağlıyoruz. Hayvanlar küçükken çok sevimli oluyor, insancıllar ve eve alışırlar. Havalar ısınınca otlatmak için dışarıya çıkaracağız" dedi.