Yörüklerin en yaygın olarak yaşadığı bölgelerden biri olan Ege’de çobanlık mesleği ile birlikte keçecilik sanatı ve kepenek üretimi de sonra erdi. Ege Bölgesi’nde bu işi yürüten tek usta ise İzmir’in Ödemiş ilçesinde atalarından devraldığı sanatı yürüten Ali Uygun sürdürüyor. Daha çok film setlerine çalışan Uygun, sipariş üzerine kepenek ürettiğini belirtti.

Ege Bölgesi’nin dağlarında koyun ve keçi süren pek çok Yörük zamana ayak uydurup yerleşik düzene geçerek davarları güderek değil ahırda besleyerek büyütmeye başladı. Eskiden önemli bir meslek kolu olan keçecilik de teknolojik gelişmelere yenik düşerek unutulmaya yüz tuttu.

Keçenin tarih boyunca bilinen en eski tekstil ürünü olduğunu belirten mesleğin son temsilcilerinden Ali Uygun, “Keçe açık alanda en sağlıklı ve en koruyucu üst kıyafet dür. İlk olarak nasıl, ne zaman ve nerede yapıldığına dair kesin kaynaklar olmamasına rağmen insanlık tarihi boyunca var olmuş bir sanat ürünüdür. Eskiden keçenin en yaygın kullanım alanı kepenek adı verilen çobanların soğuktan korunmak amacıyla kullandıkları koyun yününden yapılan bir üründür. Davarların dağ bayır güdülerek yetiştirildiği dönemlerde çobanlar tarafından yaygın olarak kullanılan keçe zamanla süs eşyalarında ve nostaljik alan oluşturulmada kullanılmaya başlandı. Keçe dışarıdaki soğuk havayı içeriye geçirmemesinin yanı sıra içerideki sıcak havayı da soğutmadığı bilinmektedir” diye konuştu.

“Meslek unutulmaya yüz tuttu”

Eskiden her ilçede bir keçecinin bulunduğunu, artık keçe kullanımının azalması nedeniyle mesleği sürdüren kişi kalmadığı gibi yeni usta da yetişmediğini belirten Ali Uygun, “Çobanlık mesleğini sürdüren aile sayısı azalınca meslek cazibesini kaybetmiş. Daha sonra keçeyi sağlığının kıymetini bilenler dokutmaya başladı. Bunun yanında özellikle Osmanlı Dönemi’ni anlatan filmlerde nostaljik alan oluşturmak için kullanılmaya başlandı. Son yıllarda mesleğin cazibesi arttı ama bu işi yapacak usta kalmadı. Eskiden sadece çobanlara çalışırdık. Şimdi ise film setlerine çalışıyoruz. Tek tük sipariş gelirse yapıp teslim ediyoruz” diyerek keçecilik mesleğinin de unutulmaya yüz tuttuğunu söyledi.