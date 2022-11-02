Cumhuriyetin 99. Yılında "1923’ten 2023’e Efsaneler, Hikayeler, Masallar" konulu keçe sergisi ziyaretçilere geçmişi yaşattı.

Cumhuriyetin 99. Yılında "1923’ten 2023’e Efsaneler, Hikayeler, Masallar" konulu keçe sergisi ziyaretçilere geçmişi yaşattı.

Nevşehir’in Ürgüp ilçesine bağlı Mustafapaşa köyünde bulunan Kapadokya Sanat ve Tarih Müzesi’nde düzenlenen "1sen’den Efsaneler, Hikayeler, Masallar” konulu keçe sergisinin açılışına Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ebubekir Gizligider, AK Parti Nevşehir Milletvekili Mustafa Açıkgöz, AK Parti İl Başkanı Ali Kemikkıran, Belediye Başkanları, protokol üyeleri ve müze ziyaretçileri katıldı. Ulusal ve uluslararası platformlarda geleneksel keçe sanatı üzerine sergileri olduğunu belirten Geleneksel Keçe Sanatçısı Fatma Birsen Ulusaloğlu, "Yaklaşık 25 senedir keçe sanatıyla ilgilenmekteyim. Unutulmaya yüz tutmuş keçe sanatını yeni nesillere aktarmak için modernize ediyorum. Bunun yanında keçeli eserlerimi yaparken bir hikaye, eskiden kalma masalları, efsaneleri çalışmalarım da yansıtmak istedim. Her döneme ait farklı çalışmaları bir araya getirmek istedim. Anadolu’da olmak, böyle bir müzede olmak benim için çok önemli. Anadolu’da hayvancılığın bittiği bir dönemdeyiz. Bizim için keçe hayvancılık demek. Ülkemizde hayvancılık ne kadar yayılırsa bizim için yün demek" dedi.

"Dünyanın ilk tekstil ürünü keçe"

Dünyanın en eski dokuma tekstil ürününün keçe olduğunu söyleyen Ulusaloğlu, "Doğada ki hayvanları mağaralara kapattıkları vakit, hayvanların stresten tüyleri dökülmüş. Mağara devrinde dökülen tüyleri alıp taşların üzerine sermişler. Bu tüyler vücutta derinin sıcaklığı ile birleşince keçelerin oluşumu sağlanmış. Bu bilgi efsane de, mitolojide anlatılan masal da olabilir. Çünkü o dönemi yansıtan şeyler yok. Bildiğimiz tek şey var, Dünya’nın en eski dokuma tekstil ürünü keçe" şeklinde konuştu.

Geleneksel tepme keçe tekniği kullanılarak yapılan tablolar, iğne keçe tekniğinin uygulandığı ve geleneksel minyatür sanatı keçeye uygulayarak bir ilkin gerçekleştiği "1sen’den Efsaneler, Hikayeler, Masallar” keçe sergisi ziyaretçilerini bekliyor.