Keçiören Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi (KEÇ-TİM), Ankara İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü’nde gerçekleştirilen navigasyon, kampçılık, haberleşme ve tehlikeli maddelerle mücadele eğitimlerini başarıyla tamamladı.

KEÇ-TİM, Ankara İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü’nde düzenlenen navigasyon, kampçılık, haberleşme ve tehlikeli maddelerle mücadele eğitimlerini tamamladı.

Eğitimleri başarıyla tamamlayan KEÇ-TİM, AFAD Akreditasyon sürecinin gerekliliklerini yerine getirerek, afet ve acil durumlara yönelik etkin müdahale için akreditasyon almaya hak kazanmış oldu.

AFAD tarafından belirlenen Kentsel Arama ve Kurtarma Akreditasyon Kılavuzu kapsamında ekiplerin akredite olabilmesi için alınması zorunlu olan eğitimler arasında yer alan navigasyon, kampçılık, haberleşme ve tehlikeli maddelerle mücadele eğitimlerinde doğada yön bulma yöntemleri, telsizle haberleşme teknikleri, kamp alanı kurulumu, tehlikeli maddelerle güvenli müdahale yöntemleri ve acil durum koordinasyonu gibi hayati öneme sahip başlıklarda hem teorik hem de uygulamalı bilgiler verildi. Katılımcılar, özellikle yön bulma ve çadır kurma uygulamalarında gruplar halinde çalışarak, ekip ruhunu ve kriz anında iş birliği yetkinliklerini pekiştirdi. KEÇ-TİM, Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) çerçevesinde acil hizmetlerde görev alacak ekiplerin yetkinliğini artırmayı amaçlayan AFAD Akreditasyon Sistemi’ne akredite olmak için daha önce afet farkındalık eğitimi, hafif seviye arama kurtarma eğitimi, yangın farkındalık eğitimi ve temel ilkyardım eğitimi almıştı.