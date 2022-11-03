Gaziantep Ticaret Odası (GTO) tarafından güncellenen “Kebapçı (Seviye 3) ve Dönerci (Seviye 3) Ulusal Meslek Standardı”, MYK Yönetim Kurulunca onaylanarak 30 Ekim 2022 tarihli resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Gaziantep Ticaret Odası (GTO) tarafından güncellenen “Kebapçı (Seviye 3) ve Dönerci (Seviye 3) Ulusal Meslek Standardı”, MYK Yönetim Kurulunca onaylanarak 30 Ekim 2022 tarihli resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi.

GTO Mesleki Yeterlilik Merkezi tarafından yürütülen “GTO VOC-Test Merkezi Projesi” ile Kebapçı (Seviye 3) ve Dönerci (Seviye 3) alanlarında Ulusal Meslek Standardı ile Ulusal Yeterliliğinin güncellenmesi için yetkilendirilen GTO, daha önce Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK) tarafından hazırlanan meslek standardını güncelledi.

Kebapçı mesleği standardının gastronomi şehri için önemli bir adım olduğunu ifade eden GTO MYM Yönetim Kurulu Başkanı Yılmaz Duman “Mesleki standartlar bir mesleğin başarı ile icra edilebilmesi için gerekli bilgi ve becerileri gösteren asgari normlardır. Türk mutfağında ve Gaziantep mutfağında önemli yeri olan kebapçılık ile dönercilik mesleğinin standartlarının, normlarının belirlenmiş olması kalite, güven ve sürdürülebilirlik açısından çok önemli” dedi.

Güncelleme sürecine de değinen Duman, "Gaziantep Ticaret Odası, MYK’nin operasyon faydalanıcısı olduğu Türkiye Yeterlilikler Sisteminin ve Çerçevesinin Uygulanması Projesinin (TUYEP) hibe bileşenlerinden olan “VOC Test Merkezleri-III Hibe Programı’nda turizm, konaklama, yiyecek-içecek hizmetleri sektöründe hibe almaya hak kazanmıştır. GTO MYM tarafından yürütülen proje ile odamız MYK tarafından güncelleme için yetkilendirildi. Böylece daha önce TESK tarafından hazırlanan standartlar uzmanlarca güncellendi. Güncellenen standartlar sektör temsilcilerinin ve ilgili tarafların görüş ve değerlendirmelerini alarak son haline getirildikten sonra MYK Turizm, Konaklama, Yiyecek - İçecek Hizmetleri Sektör Komitesine sunuldu. Komite ve ardından MYK Yönetim Kurulunca onaylanan meslek standardı 30 Ekim 2022 tarihli Resmi Gazete yayımlanarak yürürlüğe girdi. Devam eden akreditasyon süreci tamamlanınca da GTO bünyesinde kurulan GUTMEB A.Ş.’de sınav ve belgelendirme hizmeti başlayacak" diye konuştu.