Ünlü kebapçı Bedri Usta’nın kardeşi Orhan Aydoğdu, rezidansın 20’nci katından zemine düşerek hayatını kaybetti.

Olay, Ataşehir’de Barbaros Mahallesi’nde bulunan bir rezidansta saat 17.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre adının Orhan Aydoğdu olduğu öğrenilen şahıs, rezidansın 20’nci katındaki daireden zemine düştü. Olayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri yaptıkları incelemede Orhan Aydoğdu’nun olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Hayatını kaybeden şahsın ailesi ve yakınları olay yerine geldi. Olay yerine ’Bedri Usta’ olarak bilinen ünlü kebapçı Bedrettin Aydoğdu’nun da geldiği görüldü. Ölen Orhan Aydoğdu’nun, Bedrettin Aydoğdu’nun erkek kardeşi olduğu, iki çocuk babası olduğu ve bir süredir ailesinden ayrı yaşadığı öğrenildi.