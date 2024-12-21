Gastronominin başkenti, kebap şehri Gaziantep’te Karadenizliler Derneği tarafından düzenlenen "2. Karadeniz Tanıtım Günleri ve Hamsi Festivali" yoğun ilgi görüyor.

Dünyanın en iyi gastronomi şehirleri arasında 9’uncu sırada yer alan, baklavanın, Antep fıstığının ve onlarca kebap çeşidi ile yöresel 500 çeşit yemeğin başkenti Gaziantep’te 2. Karadeniz Tanıtım Günleri ve Hamsi Festivali düzenleniyor. Festivalde hamsisinden fındığına, balından tereyağına, mısır unundan mısır ekmeğine birçok yöresel lezzetler Gazianteplilerle buluşturuluyor.

Kebap şehrinde Karadeniz esintileri

Gastronomi alanında UNESCO tarafından tescillenen lezzetleriyle öne çıkan, başta kebap çeşitleriyle, beyranı, yuvalaması, baklavası ve katmerlerinin yanı sıra 99 adet tescilli yemeğiyle kendisinden söz ettiren Gaziantep’te, Karadeniz rüzgarı esiyor. Karadeniz’in incisi hamsinin yanı sıra muhlama, mısır unu, Laz böreği, Karadeniz’e özgü yemeklerin ve yöresel kıyafetlerin sunulduğu festivale Gaziantepliler yoğun ilgi gösteriyor. Karadeniz kültürünün coşkuyla yaşandığı festivalde, bölgeye özgü lezzetler ve renkli etkinlikler de ön plana çıkıyor. 22 Aralık Pazar günü akşam saatlerine kadar devam edecek olan festivali gezen Gaziantepliler, Rize, Trabzon ve Giresun gibi Karadeniz bölgesinin diğer illerinin birbirinden lezzetli ürünlerini tatma fırsatı buluyor.

"Karadeniz’in lezzetlerini kebap şehri Gaziantep’e getirdik"

Gaziantep Festival Park’ta düzenlenen ve Karadeniz kültürünün tanıtıldığı festival ile ilgili bilgi veren festival koordinatörü Kutluhan Aksoy, Karadenizli hemşehrilerini ve tüm Gazianteplileri festivale beklediğini söyledi. Festivale yoğun ilginin olduğunu söyleyen Aksoy, “Karadeniz’i Gaziantep’e getirdik. Gaziantepliler için Karadeniz Tanıtım Günleri ve Hamsi Festivali etkinliği gerçekleştiriyoruz. Festivali Gaziantep Karadenizliler Derneği düzenliyor. Biz de festival için Trabzon’dan geldik. Karadeniz Bölgesi’nin fındığını, tereyağını, kuymağını, keşanını, Sürmene bıçağını, mısır ununu ve bölgemize ait tüm ürünleri Gazianteplilerle paylaşmak için Gaziantep’teyiz. Festivalimiz çok güzel geçiyor. Festivalimiz çok faydalı oldu. Gaziantepliler festivale yoğun ilgi gösterdi. Festivali geziyorlar yoğun ilgi gösteriyorlar alışveriş yapıyorlar festivalden çok memnunlar. Sürekli gelenler var” dedi.

"Gaziantepliler festivale çok yoğun ilgi gösterdiler"

Trabzon’dan gelerek tereyağ ve peynir tezgahı kuran Olgun Bahar, “Trabzon’dan geldim. Gaziantep’te Karadenizliler Günü’ne geldik. Gazianteplilere çok teşekkür ediyoruz. Gaziantepliler festivale çok yoğun ilgi gösterdiler ve bizi çok iyi karşıladılar. Bundan dolayı Gazianteplilere çok teşekkür ediyoruz. Bizi yoğun bir ilgiyle karşılıyorlar. Gazianteplileri seviyoruz, sağ olsunlar bizi yalnız bırakmıyorlar” diye konuştu.

Festivali gezen ve alışveriş yapan vatandaşlar ise festivalden memnun kaldıklarını ve ürünleri çok beğendiklerini dile getirdiler.