Kilis tava, kebap, lahmacun gibi kırmızı etin yoğun olarak tüketildiği Kilis’te son dönemlerde sağlık açısından da büyük faydaları bulunan balığa rağbet artıyor. Kentteki balık tüketimi, yörenin en meşhur yemeklerinden olan Kilis tava tüketimi ile yarışmaya başladı.

Her sokağında Kilis tava, kebap, lahmacun gibi etin her türünün bol miktarda tüketildiği Kilis’te balık tüketimine ilgi artıyor. Güneydoğu’nun eşsiz damak zevkleri ile tanınan ve ülkenin Suriye sınırındaki kentlerinden olan Kilis’te balıkçı dükkanlarının sayısı her geçen gün artarken, balık tezgahları da dolup taşıyor. Hamsiden palamuda, istavritten, mezgide, barbundan, çinekop ve somona kadar 23-24 çeşit balık, tezgahlarda yerini aldı.

Dededen toruna balıkçılar

Kilis’te balıkçılık yapan Uğur İncirli, 1979 yıllarında dedesinin seyyar olarak başladığı balık satışına, 2009 yılında açtıkları dükkanda devam ediyor. Kilis halkına balığı sevdirmek için dedesinin yanı sıra yıllarca babasının da büyük çaba verdiğini anlatan Uğur İncirli, şimdi ise balık pişirme ve paket servis gibi hizmetleri geliştirerek devam ettiklerini kaydetti. İncirli, “1979’dan beri balıkçılık yapıyoruz. Dededen oğula, oğuldan toruna geçti. Dededen kalan bir miras bizim için. Geliştirerek devam ediyoruz. 2009’dan önce tablalarda falan satış yapıyorduk. Şimdi geliştirdik, pişirim, evlere servis gibi hizmetler var” dedi.

Balık, Kilis tava ile yarışıyor

Dedesinin ve babasının da çabaları ile kentteki balık tüketiminin daha da arttığını anlatan Balıkçı İncirli, şuanda ise balığın Kilis tava tüketimi ile yarışır hale geldiğini kaydetti.

Balığın sağlık açısından faydalarına da dikkat çeken İncirli, “Kilis halkına balığı tanıtmaya, sevdirmeye çalıştık. 3-5 yıl öncesine göre daha iyi balık satışlarımız. Hatta Kilis tavası ile yarışır hale geldi. Günlük taze balık tüten müşteri sayımız hayli arttı. Haftada 2 gün balık, ömür boyu sağlık diyoruz. Kilis olarak deniz ürünlerini fazla tanımıyorduk. Ama artık, balık kültürünü herkes tanımaya başladı. Kilis’te etten başka bir şey yenmiyordu. Şimdi artık, her yaştaki insanlara sağlık açısından faydası olan balık da tüketiliyor” ifade etti.

Taze balık için bilinmesi gerekenler

Akdeniz, Ege ve Karadeniz’den taze balık getirdiklerini belirten İncirli, taze balığın nasıl anlaşılabileceğini ise şöyle anlattı:

“Müşterilerimiz balığı açıp bakabilirler. Bu çok önemli. Balık birkaç gün bekleyince kendiliğinden deforme olur. Taze balık, parlak olur, hem de solungaçlarının kırmızı olur. Bunlar ilk etapta balığın tazeliği anlamak için önemli. Bizler de balığı alırken, kendi evimize alır gibi, kendimiz pişirecekmiş gibi kendimiz seçip alıyoruz. Müşterilerimiz en taze balığı yiyor. “

Tezgahlar şenlendi

Kış hava koşulları nedeniyle balıkçıların 10-15 gün denize açılamadığını belirten İncirli, son birkaç gündür ise düzelen koşulların ardından tezgahların dolduğunu da kaydetti. Her türden taze balığın bulunduğunu belirten İncirli, “Bir hafta 10 gündür, fırtınadan dolayı balık çıkmıyordu. Hava şartları teknelerin açılmasına engeldi. Balık türleri azaldı. Birkaç gündür havalar düzeldi. Havalar düzelmesiyle balıklar çıkmaya, bol çeşit gelmeye başladı. Şuanda tezgahlarımızda 23-24 çeşit balığımız var” diye konuştu.