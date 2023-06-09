Elazığ’ın Keban ilçesinde Halk Eğitim Merkezinde eğitim gören kursiyerler tarafından yapılan ürünler sergilendi.

Keban Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü, yıl sonu sergisi açtı. Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünde yapılan sergide, yıl boyunca açılan 40 kursa katılan bin 350 kursiyerin ve eğitmenlerin çalışmaları yer aldı. Serginin açılışına Keban Kaymakamı Yasin Ardıç, kurum müdürleri, kursiyerler katıldı. Halk Eğitim Merkezi Müdürü Erdal Havabulut, verdikleri kurslara ilişkin katılımcılara bilgi verdi.

Serginin açılışı yapıldıktan sonra davetliler kursiyerlerin yaptığı çalışmaları inceledi.