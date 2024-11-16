Elazığ’ın Keban ilçesi içerisinde yer alan Kıjkıjık Dağı’nın kayalığı üzerine, ressam Abdullah Bulut tarafından 400 metrekare büyüklüğünde çizilen ay yıldızlı Türkiye haritasının boyası yenilendi.

Türkiye’nin en büyük kaya haritalarından biri olan ay-yıldızlı haritanın boyanmasını gönüllü olarak Doğu Su ve Doğa Sporları Spor Kulübü yaptı. Doğu Su ve Doğa Sporları Spor Kulübü Başkanı Ayaz Ziya Kaya yaptığı açıklamada, "Türkiye’nin en büyük kaya haritalarından biri olma özelliğini taşıyan ay-yıldızlı Türkiye haritamız 1994 yılından bu yana ilçemize emanet bir eser. Haritanın boyanmasını şehitlerimizin anısına gönüllü bir şekilde gerçekleştirdik. Boyama işleminde destek olan eski Belediye Başkanı Ramazan Çelik ve Osman Dinkci’ye teşekkür ediyorum" dedi.