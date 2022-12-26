Teknolojinin gelişmesi, internet ve sosyal medya kullanımıyla birlikte kebabın başkenti Adana’da kendilerini iyi anlatan işletmeciler sayesinde talep artınca günlük 550 küçükbaş hayvan kesimi yapılan kentte bu rakam 850’ye kadar çıktı. Türkiye’nin dört bir tarafından hatta yurt dışından bile kebap yemeye gelenlerin olduğu kentte kebap turizmine kapı aralandığı belirtildi.

Teknolojinin gelişmesi, internet ve sosyal medya kullanımıyla birlikte kebabın başkenti Adana’da kendilerini iyi anlatan işletmeciler sayesinde talep artınca günlük 550 küçükbaş hayvan kesimi yapılan kentte bu rakam 850’ye kadar çıktı. Türkiye’nin dört bir tarafından hatta yurt dışından bile kebap yemeye gelenlerin olduğu kentte kebap turizmine kapı aralandığı belirtildi.

Teknolojinin gelişmesi, internet kullanımının artması ve sosyal medyanın yaygınlaşmasıyla birlikte tüm sektörlerde olduğu gibi et sektörü de olumlu etkilendi. Pandemiyle birlikte bu süreç hızlanırken pandemi sonrası başka bir boyuta geçerek sosyal medya sayesinde işletmeler kendi reklamını kendi yapar hale gelince kebabın başkenti Adana’ya günü birlik il dışından hatta yurt dışından bile gelenler olmaya başladı.

Türkiye Kasaplar Besiciler Et ve Et Ürünleri Esnaf ve Sanatkarlar Federasyonu Başkan Vekili Saruhan Yağmur, et tüketiminin yüzde 35 civarında arttığını belirterek, “Pandemi öncesi 500-550 koyun kesilirken, şimdi 800-850 koyun kesimi yapılıyor. Büyükbaşta ise pandemi öncesi 150 kesim yapılırken şimdi 250 büyükbaş kesimi yapılıyor. Bu da teknolojinin gelişmesi, internet kullanımının artmasıyla birlikte insanların ete daha çabuk ulaşmasından dolayı oldu” dedi.

"Yüzde 40 kebap satışında artış oldu"

Pandemiyle birlikte herkesin evine kapandığını, kebapçıların ise evlere paket hizmeti vermeye başladığını hatırlatan kebap ustası İsmail Çalıkıran, “Bu süreçle birlikte vatandaşlar teknolojiyi, interneti, sosyal medyayı daha fazla kullanmaya başladı. Bu da restoranların da internet ve sosyal medya kullanımını artırdı. Bu sayede vatandaşların önce gözüne hitap edip sonrada tatmalarını sağladık. Böylece daha fazla insana ulaşırken, o insanların da kebaba yönelmesini sağladık. Bu sayede önceki yıllara göre yüzde 40 kebap satışlarında artış oldu” dedi.

Kebap ustası Metin Dura ise teknolojinin gelişmesi, internet ve sosyal medya kullanımının artmasıyla birlikte Adana’ya kebap turizminin başladığını ifade ederek, “Özellikle sosyal medya kullanımının artmasıyla birlikte göze hitap edilince vatandaşların kebaba olan ilgisi daha da arttı. Bu nedenle sadece Adana içinden değil diğer iller hatta yurt dışından bile kebap yemeye gelenler oluyor. İllerden Adana’ya turlar düzenleniyor. Bu da bizim işlerimizi artırdı” diye konuştu.

Sosyal medyadan kebabın görselini iyi yaparak insanlarının canını istettiklerine de değinen Dura, ancak gerçek kebap restorana gelip yendiğinde kendini gösterdiğini ve iyi kebapçının bu şekilde ortaya çıktığını kaydetti.