Kırşehir Eğitim Araştırma Hastanesinde 2022 yılının ilk 8 ayında 983 anjiyo yapıldı.

Kırşehir Eğitim Araştırma Hastanesinde 2022 yılının ilk 8 ayında 983 anjiyo yapıldı.

Kırşehir’in yanı sıra Hacıbektaş, Sarıyahşi, Ortaköy, Evren, Yerköy ve Kozaklı’dan gelen hastalara da hizmet verildiği Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi basın servisince kamu oyuna duyuruldu. Anjiyo ünitesinde yılın ilk 8 ayında yoğun bir çalışma mesaisi yürüten doktorlar, kalp krizi geçiren 983 hastayı yapılan anjiyo sayesinde sağlığına kavuşturdu. Erken dönemde hastalıkların fark edilmesini sağlayan ve hayat kurtaran bir görüntüleme yöntemi olan anjiyo damarlarda herhangi bir tıkanıklık olup olmadığını görmek için yapılıyor.

Anjiyografi işlemi sırasında damarlardaki anevrizmalar, genişleme veya daralmalar, balonlar rahatlıkla tespit edilebiliyor. Bazı kanser vakalarında tümörlerin damarlara baskı yapması sonucu damarlarda tıkanıklık ya da damarların yer değiştirmesi görülebilirken kalp krizi, felç gibi hastalıklarda krize neden olan damarın tespit edilmesi hastaya erken müdahale edilmesi açısından çok önemli sırada yer alıyor.