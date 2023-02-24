Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi’ne bağlı Kdz. Ereğli Eğitim Kampüsü yapım çalışmalarına başlandı. Kdz. Ereğli Eğitim Vakfı yönetimi iki fakülte ve idari binaların yapımı için gerekli olan alt yapı çalışmalarını sürdürüyor.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi’ne bağlı Kdz. Ereğli Eğitim Kampüsü yapım çalışmalarına başlandı. Kdz. Ereğli Eğitim Vakfı yönetimi iki fakülte ve idari binaların yapımı için gerekli olan alt yapı çalışmalarını sürdürüyor.

Kdz. Ereğli ilçesine yapımı uzun süredir gündemde olan Kdz. Ereğli Eğitim Kampüsü’nde çalışmalar aralıksız olarak devam ediyor. Kdz. Ereğli Eğitim Vakfı yönetimi Erdemir’in taahhüt ettiği bağışın 1 milyon dolarlık kısmını hesaba aktarmasının ardından alt yapı çalışmalarına hız verildi. Kdz. Ereğli Eğitim Vakfı’nın mevcut para ile öncelikli olarak iki fakülte binası ile idari binaların yapımını gerçekleştireceği öğrenildi. İki fakülte ve idari binaların yapımı için gerekli olan malzemeyi temin eden vakıf yönetimi projede 1-2 hafta içerisinde temel atma aşamasına gelmeyi hedefliyor. Vakıf yöneticileri projenin zemin etütlerinin tamamlandığını, kazık çakma başta olmak üzere şu anda alt yapı çalışmalarına başlandığını ve önümüzdeki 1-2 hafta içerisinde temel atma aşamasına gelinebileceğini söyledi. Kdz. Ereğli Eğitim Kampüsü içerisinde toplamda 5 fakülte ile idari binaların yer alacağı belirtildi. Edinilen bilgiye göre Kdz. Ereğli Eğitim Kampüsü içerisine mevcut fakültelerden bazılarının taşınacağı, ilave olarak ise yeni bir fakülte açılmasının gündemde olduğu belirtiliyor. Kdz. Ereğli Eğitim Kampüsü projesi ve devam eden çalışmalarla ilgili Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi ile Kdz. Ereğli Eğitim Vakfı yönetiminin açıklama yapması bekleniyor.