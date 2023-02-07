Zonguldak’ın Ereğli ilçesindeki vatandaşlar topladıkları eşyaları kamyonlara doldurarak deprem bölgesine göndermek için LÖSEV’e teslim etti.

Zonguldak’ın Ereğli ilçesindeki vatandaşlar topladıkları eşyaları kamyonlara doldurarak deprem bölgesine göndermek için LÖSEV’e teslim etti.

Dün Kahramanmaraş’ta meydana gelen 2 büyük depremin ardından Ereğli’deki vatandaşlar organize olarak topladıkları ürünleri ve gıdaları deprem bölgesine göndermeye devam ediyor. İlçeye bağlı Kurtlar köyü ve çevre köylerdeki vatandaşlar kendi aralarında topladıkları: bebek bezi, gıda maddeleri ve battaniye gibi çok sayıda malzemeyi 3 kamyona yükleyerek ilçede faaliyet gösteren LÖSEV yetkililerine teslim ettiler.