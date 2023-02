Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 3 şüpheliden 1’i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, Kdz. Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince evlerinde narkotik madde satışı yapan, şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliğince ilçe merkezinde yapılan operasyonda 1 şüpheli yakalandı. İkametlerinde ve aracında yapılan aramada; F.G isimli şüpheli şahsın ikametinde yapılan aramada 22 gram metamfetamin maddesi, bir miktar esrar maddesi, 6 sentetik ecza hap ve 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. F.G. isimli şüpheli şahsa Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti ve Kullanma suçlarından adli işlem yapılırken, F.G. isimli şüpheli şahıs mahkemece adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı.

Yine düzenlenen operasyon çerçevesinde M.E ve O.A isimli şüpheli şahısların üstünde ve ikametlerinde yapılan aramada: 101 adet extacy hap, 212 gram esrar maddesi ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi. M.E ve O.A isimli şüpheli şahıslara Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti ve Kullanma suçlarından adli işlem yapıldı. O.A isimli şüpheli şahıs mahkemece adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı, M.E isimli şüpheli şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.