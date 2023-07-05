Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 1’i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, Zonguldak Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Ereğli Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliğince narkotik madde satışı yapan, temin eden ve kullanan şahıslara yönelik operasyon gerçekleştirildi. Kdz.Ereğli ilçe merkezinde 3 şüpheli şahıs yakalandı. M.A. isimli şüphelinin kullandığı araçta yapılan aramada; (300) gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Şüpheli M.A., M.S. ve H.C. ’uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti ve kullanma’ suçundan adli işlem yapıldı. Gözaltına alınan şüpheli şahıslardan H.C. isimli şüpheli, adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.