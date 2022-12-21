Zonguldak’ın Ereğli ilçesi Kaymakamlığı tarafından ilçe genelinde trafikte yaşanan sorunlar ve alınması gereken tedbirler düzenlenen geniş katılımlı toplantı ile görüşüldü.

Zonguldak’ın Ereğli ilçesi Kaymakamlığı tarafından ilçe genelinde trafikte yaşanan sorunlar ve alınması gereken tedbirler düzenlenen geniş katılımlı toplantı ile görüşüldü.

Kdz. Ereğli Kaymakamı Mehmet Yapıcı tarafından ilçe genelinde trafikte yaşanan aksaklıklar ve çözüm önerilerinin görüşüldüğü toplantı Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde gerçekleştirildi. Kdz. Ereğli İlçe Emniyet Müdürü Hasan Ünlü, Kdz. Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Büro Amiri Recep Öztürk, İlçe Milli Eğitim Müdürü Harun Akgül, Kdz. Ereğli Şoförler Otomobilciler ve Esnaf Odası Başkanı Cevdet Civelek, halk otobüsleri kooperatifi, taksiciler, servis minibüsleri, bazı oda ve derneklerin temsilcileri katıldı.

Toplantıda katılımcılar ağırlıklı olarak Devrek Yolayrımı, PTT Kavşağı, Hükümet Kavşağı ile Bozhane arasında yaşanan trafik sıkışıklığı ile ilçe merkezi, Erdemir Caddesi, Yumurtacılar çarşısı ve İbrahim Efe caddesi üzerinde yaşanan park ihlalleri dile getirildi. Katılımcılar bazı ana caddelerde tek yön uygulamasının hayata geçirilmesi ve alternatif yol güzergahları belirlenmesini istedi.

Kdz. Ereğli Şoförler Otomobilciler ve Esnaf Odası Başkanı Cevdet Civelek Devrek Yolu Caddesi üzerinde ki Göçmenler kavşağının yeniden açılması, Cevizler kavşağında ki trafik lambaları ile Kepez tepesindeki kavşağın trafiği rahatlatacak şekilde yeniden düzenlenmesi gerektiğini söyledi. Başkan Civelek ayrıca araç sürücülerine kavşaklardaki geçiş önceliği, duraklama ve parklar konusunda eğitim verilmesi ve bilinçlendirmeye yönelik faaliyetler yapılması gerektiğini anlattı.

Toplantıya katılan okul müdürleri ise taşımalı eğitim ihalesini alan araçların öğrencileri sözleşmelerde belirtildiği şekilde evlerine ulaştırmadığını, uzak noktalarda bırakılıp başka araçlara nakiller yapıldığını ifade ederek, özellikle jandarmanın bu konuda sıkı denetim yaparak yaptırım uygulanmasını talep etti. Toplantıya katılan birçok sürücü Ereğli-Devrek Karayolu Delihakkı mevkisinde hız sınırının 50 olduğunu ve hız limitinin arttırılması önerisinde bulundu.

Kdz. Ereğli Kaymakamı Mehmet Yapıcı, toplantıya katılan herkese tek tek söz vererek görüş ve önerileri dinledi. Yapıcı toplantı sonunda yaptığı konuşmada “Kdz. Ereğli’deki trafik sorunlarını düşündüğümüzde çokta kötü olamaz. Ama Ereğli gibi bir ilçede trafiğin çokta sıkışık olmaması gerekiyor. Dersimize çalışacağız. Yaptığınız önerileri, tespit ettiğiniz problemleri tek tek ele alacağız. Ama bazen yolda giderken şoförle konuşuyorum. Bak bak nereye durmuş. Biliyorsunuz sizin de sık sık yaptığınız burada durulur mu falan, buraya da park edilir mi. Sonra bakıyorsun ki adam eczaneden bir ilaç alıyor. Adam bunu başka türlü nasıl alsın, başka duracağı yer yok. Değerli arkadaşlar aslında çokta kötü olduğumuzu düşünmüyorum ama her sorunu tek tek ele alıp, tek tek İlçe trafik komisyonumuzda değerlendirip, ilgili kurum ve kuruluşlara bütün problemleri bildireceğiz ve takipçisi olacağız. Bu toplantıyı tekrar 6-7 ay sonra tekrardan yapabiliriz" dedi.