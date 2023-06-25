Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde termometrelerin 33 dereceye ulaşmasının ardından bunalan vatandaşlar, kentin sahil kesimlerinde denizin tadını çıkardı.

Kdz. Ereğli’de Kurban Bayramı tatili öncesi plajlarda ve mesire alanlarında yoğunluk yaşanıyor. Etkili olan sıcak hava nedeniyle vatandaşlar, Kurban bayramı tatilinde fırsat bilerek plajlara ve mesire alanlarına yöneldi. Termometrelerin 33 derece gösterdiği Kdz. Ereğli’de vatandaşların bir kısmı denize girdi, bazıları da kayalıklarda güneşlendi. Hava sıcaklıklarının önümüzdeki günlerde de yüksek seyretmesi bekleniyor.