Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde sahne alan Semicenk, en güzel şarkılarını 3 saat boyunca hayranları için seslendirerek performansıyla kalpleri fethetti.

Uluslararası Sevgi Barış Dostluk Kültür ve Sanat Festivali’nde sel felaketi dolayısıyla orkestrası kaybolduğu için sahne alamayan ve konser sözü veren Semicenk, Anıt Önü Sahne’de konser verdi. Büyük ilginin olduğu konserde binlerce insandan tam not alan ünlü şarkıcı Semicenk, Kdz.Ereğli’ye şarkılarıyla unutulmayacak bir akşam yaşattı.

Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık ve eşi Neriman Posbıyık, sahneye çıkarak Semicenk’e hediyeler takdim etti. Başkan Posbıyık, alandaki binlerce kişiyle birlikte "Sevgi, Barış, Dostluk, Ereğli İl Olsun" sloganını yükselterek festivalin anlamını ve birlik mesajını pekiştirdi.

Birbirinden değerli parçalarını söyleyen Semicenk, Rast’ın doğum gününü de kutlayarak beraber pasta üfledi.

Konser sonrası Başkan Posbıyık sahneye çıkarak halkla beraber oynadı.

Konser binlerce kişinin hep bir ağızdan İzmir Marşı’nı söylemesiyle son buldu.