Öğretmenler Günü kutlamaları, Hüseyin Tatoğlu Kültür Merkezi’nde düzenlenen programla devam etti.

Aksoy’un yanı sıra törene, siyasi partilerin İlçe başkanları, Bülent Ecevit Üniversitesi Ereğli Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Soner Yavuz, askeri erkan, daire müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde 24 Kasım Öğretmenler Günü, düzenlenen tören ve programlarla kutlandı.

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