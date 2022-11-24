Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde 24 Kasım Öğretmenler Günü, düzenlenen tören ve programlarla kutlandı.
Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde 24 Kasım Öğretmenler Günü, düzenlenen tören ve programlarla kutlandı.
24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle Kdz. Ereğli ilçesinde tören düzenlendi. İlçe Milli Eğitim Müdürü Harun Akgül’ün çelenk sunmasıyla başlayan törende saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.
Aksoy’un yanı sıra törene, siyasi partilerin İlçe başkanları, Bülent Ecevit Üniversitesi Ereğli Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Soner Yavuz, askeri erkan, daire müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.
Öğretmenler Günü kutlamaları, Hüseyin Tatoğlu Kültür Merkezi’nde düzenlenen programla devam etti.
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