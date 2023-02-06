Türk Kızılayı Kdz. Ereğli Şubesi tarafından bu sabah merkez üssü Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesi olan 7.7 büyüklüğündeki depremin ardından yaptığı yardım çağrısına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Türk Kızılayı Kdz. Ereğli Şubesi tarafından bu sabah merkez üssü Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesi olan 7.7 büyüklüğündeki depremin ardından yaptığı yardım çağrısına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Türk Kızılayı Kdz. Ereğli Şube Başkanı Kürşat Yağız deprem bölgesine yardım yapmak isteyenlerin gece saat 24.00’e kadar yardımlarını belirttikleri toplama merkezlerine ulaştırabileceğini söyledi. Başkan Yağız yaptıkları yardım çağrısının ardından çok sayıda vatandaşın yardımda bulunduğunu belirterek “Deprem bölgesine ilk andan itibaren Kdz. Ereğli Şubesi olarak Düzce Bölge Afet Koordinasyon Merkezi ile beraber hareket ederek ekiplerimizi çıkardık. Şu anda ekiplerimiz yollarda. Biz de Kdz. Ereğli’de yardım kampanyası başlattık. Sosyal medya ve çeşitli basın organları ile beraber hesap numaralarımızı paylaştık. Kdz. Ereğli spor salonunda nakdi ve ayni yardımlarınızı deprem bölgesine ulaştırmak üzere bekliyoruz. Tırlarımız yarın ve öbür gün yola çıkacaktır. Tüm bağışçılarımıza teşekkür ediyorum. Milletimizin başı sağolsun diyorum. Öncelikle temel gıda, battaniye, ısınmayla alakalı katalitik soba bu tarz bağışlar öncelikli olarak alıyoruz. Daha sonraki süreçlerde yardım talepleri çerçevede devam edilecek. Maddi yardımda bulunmak isteyenler Kdz. Ereğli Kızılay şubesi Ziraat bankası hesaplarına sosyal medya üzerinden ulaşabilirler” dedi.

Vatandaşlar yardım toplama merkezine battaniye, bebek bezi, temel gıda malzemesi gibi yardımları getirmeye devam ediyor.