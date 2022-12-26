Zonguldak’ın Kdz. Ereğli ilçesinde bir tekel bayiine ve bayi işletmecisinin aracına düzenlenen operasyonda 95 litre etil alkol ele geçirildi.

Zonguldak’ın Kdz. Ereğli ilçesinde bir tekel bayiine ve bayi işletmecisinin aracına düzenlenen operasyonda 95 litre etil alkol ele geçirildi.

Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü’ne bağlı Kdz. Ereğli KOM Büro Amirliği ekipleri, ilçede bir tekel bayiinde kaçak içki üretiminde kullanılan ürünler satıldığını tespit etti. Bugün öğle saatlerinde ekipler tarafından şahsın iş yerine ve aracına yapılan eş zamanlı operasyonda 95 litre etil alkol, 88 adet anason yağı kiti, 57 adet tahıl aroma kiti ele geçirildi. Gözaltına alınan işletmeci V.B. (39) hakkında 5607 sayılı Kaçakçılık Kanunu’na muhalefet suçundan adli işlem başlatıldı.