Kdz. Ereğli ilçesinde Halk Eğitim Merkezi’nin açtığı kurslarda eğitim gören kursiyerler hünerlerini sergiledi.

Kdz. Ereğli Halk Eğitim Merkezi tarafından çeşitli dallarda açılan kurslarda eğitim gören kursiyerlerin emekle ortaya çıkardıkları ürünler Kdz. Ereğli Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi Sergi Salonları’nda halkın beğenisine sunuldu.

Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık, beraberinde CHP ve AK Parti Grubu Belediye Meclis Üyeleriyle birlikte sergileri gezdi. Halk Eğitim Merkezi Müdürü Metin Bozkurt ve kurs hocaları tarafından karşılanan Başkan Posbıyık, tüm sergileri dolaştı, kursiyerleri tebrik etti.

Kdz. Ereğli’de insanların sanatçı yönünün fazlaca olduğunu söyleyen anlatan Başkan Posbıyık, şunları söyledi:

“Kdz. Ereğli’de yaşayan insanlar, bir takım sanatsal olaylara meraklı olan insanlar eğer Atatürk Kültür Merkezi’ndeki Halk Eğitim Merkezi’nin açtığı bu sergileri göremiyorsa, kendi içimizden insanların yaptığı ürünleri göremiyorsa çok büyük kayıpları var demektir. Biz meclis üyeleriyle beraber bütün sergileri dolaştık. İnanılmaz güzellikler gördük. Zamanında ilk belediye başkanı olduğum yıllarda Cumhuriyet Halk Evlerini yapmıştım. Kepez Halk Evini yaptım. Oralarda sanatsal faaliyetlerde bulunacak insanlar yoktu. Evlerden kadınları davet ediyorduk. Ama artık öyle bir noktaya geldik ki artık buralar yeterli değil. Şimdi önümüzdeki dönem büyük bir Sanat Atölyesi kurmak için hazırlıklara başladık. Çünkü inanılmaz bir sanatçı potansiyeli var aramızda. Bu inanılmaz bir olay. Ereğli’de sanata karşı çok büyük bir ilgi var. Yeni bir sanat atölyesi açmak zorunda olduğumuzu bu sergiyi gezdikten sonra çok daha iyi anladım. Ben Ereğli’de yaşayan bütün insanlarımızdan bu sergiyi gezmelerini rica ediyorum. Halk Eğitim Müdürlüğü’ne, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne teşekkür ediyorum, köyden gelen, mahallelerden gelen, cumhuriyet halk evlerinde atölyelerde çalışan bütün sanatçılarımızı yürekten kutluyorum. Allah yollarını açık etsin, çok gururlandım, çok onurlandım.”

Halk Eğitim Merkezi Müdürü Metin Bozkurt, Başkan Posbıyık ve meclis üyelerine teşekkür etti.