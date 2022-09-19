Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde 19 Eylül Gaziler Günü düzenlenen çeşitli törenlerle kutlandı.

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde 19 Eylül Gaziler Günü düzenlenen çeşitli törenlerle kutlandı.

Kdz. Ereğli ilçesindeki törende Türkiye Muharip Gaziler Derneği Ereğli Şube, Kaymakamlık, Bölge Komutanlığı ve Belediye tarafından çelenk konuldu. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunması ile devam eden törende Türkiye Muharip Gaziler Derneği Ereğli Şube Başkanı Temel Şahin yaptığı konuşmada, 19 Eylül’ün gaziler için şeref günü olduğunu söyledi. Başkan Şahin konuşmasında “19 Eylül Gaziler Günü, bedeli canla ve kanla ödenmiş bu topraklarda vatan olmasında ve devletimizin bakası uğrunda canlarını adayanların gurur ve şerefle hatırlandığı ve anıldığı bir gündür. 19 Eylül kurtuluş savaşında, Kore’de, Kıbrıs’ta savaşan muharip gaziler ile Türkiye Cumhuriyeti’nin rejimi, üniter yapısı ve toprak bütünlüğü uğrunda vatan hainlerine, terör örgütlerine karşı kahramanca mücadele eden asker, polis, güvenlik korucuları ve 15 temmuzda meydana gelen hain darbe girişiminde vücutlarını siper eden tüm malul gazilerin şeref günüdür" dedi.

Törene, Kdz. Ereğli Kaymakamı Mehmet Yapıcı, Karadeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğ Amiral Niyazi Uğur, Cumhuriyet Başsavcısı Akın Çetin, İlçe Emniyet Müdürü Hasan Ünlü, siyasi parti temsilcileri, daire müdürleri ve gaziler katıldı.