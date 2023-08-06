Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde bir evin ikinci katında meydana gelen yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, Kışla Mahallesi Potbaşı Sokak’ta Ahmet Kılıç’a ait 2 katlı evin ikinci katında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, mutfaktaki aspiratörde başlayan alevler kısa sürede mutfağı sardı. Yangını fark eden aile hemen durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık, polis ve doğalgaz ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek alevleri söndürdü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, mutfakta maddi hasar meydana geldi. İtfaiye ekipleri yaptıkları inceleme ve soğutma çalışmasının ardından evden ayrıldı.