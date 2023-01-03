Zonguldak’ın Ereğli ilçesine bağlı 19 köyde küçükbaş hayvanlarda bulaşıcı hastalık tespit edilmesi üzerine karantina uygulamasına başlandı.

Zonguldak’ın Ereğli ilçesine bağlı 19 köyde küçükbaş hayvanlarda bulaşıcı hastalık tespit edilmesi üzerine karantina uygulamasına başlandı.

İlçeye bağlı Öğberler köyünde ortaya çıkan koyun-keçi çiçeği hastalığı diğer köylere de yayılmaması için küçükbaş hayvanların girişi ve çıkışı yasaklandı. Kdz. Ereğli Kaymakamlığı tarafından Öğberler, Vakıf, Yazıören, Aydın, Kirencik, Yeniköy, Akkaya, Güllük, Alacabük, Ortaköy, Hasbeyler, Düzpelit, İskenderli, Aşağıkayalıdere, Hacıuslu, Yukarıhocalar, Aşağıhocalar, Sütlüce ve Sakallar köylerinde karantina uygulanmaya başlandı. 19 köyde bulaşıcı hastalık bitene kadar koyun ve keçi türü hayvanların dışarıyla teması yasaklandı. Ortaya çıkan koyu-keçi çiçeği hastalığı sebebiyle Süleymanbeyler köyünde pazar günleri kurulan Subaşı hayvan pazarı da hastalık sona erene kadar kapatıldı.