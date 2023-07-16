Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeni ile program gerçekleştirildi.

Ereğli Kaymakamlığı İlçe Tören Komitesi’nce düzenlenen program 20.00’da Atatürk Anıtı’nda fotoğraf sergisi ile başladı. Serginin ardından, saygı duruşu yapıldı ve İstiklal Marşı okundu. Ereğli Kaymakamı Mehmet Yapıcı ve AK Parti Zonguldak Milletvekili Saffet Bozkurt günün anlam ve önemine ilişkin bir konuşma yaptı. Konuşmaların ardından anıt önünde toplanan kalabalık alana kurulan ekrandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ulusa sesleniş konuşması izletildi. Program Kur’an-ı Kerim tilaveti, şiirlerin okunması, tasavvuf müziği dinletisi ve video gösterilerinin ardından sona erdi.

Törene Kaymakam Mehmet Yapıcı, AK Parti Milletvekili Saffet Bozkurt, Karadeniz Bölge Komutanı Tuğamiral Niyazi Uğur, Belediye Başkanı Halil Posbıyık, Cumhuriyet Başsavcıvekili Serhat Akın, İlçe Emniyet Müdürü Hasan Ünlü, İlçe Jandarma Komutanı J.Ütğm. Ali Akça, Türkiye Harp Malulü, Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Başkanı Mehmet Öztürk ile diğer katılımcılar katıldı.