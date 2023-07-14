Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde bir işletmede döner yiyen 10 kişi bir süre sonra mide bulantısı ve kusma şikayetiyle hastaneye başvurdu.

Akşam saatlerinde çarşı merkezinde bir dönercide yemek yiyen müşteriler yemeğin ardından mide bulantısı ve kusma şikayetleri ile kendi imkanları ile ilçedeki özel hastanelere başvurdu. Zehirlenme şüphesi ile tedavi altına alınan 10 kişinin hayati tehlikesinin olmadıgı öğrenildi. Polisin olayla ilgili araştırması devam ediyor. Öte yandan İlçe Sağlık Müdürlüğü ekiplerinin yiyeceklerden numune aldığı ve sonucun beklendiği öğrenildi.