Kdz. Ereğli ziraat Odası’nın 7. Olağan Genel Kurulu’nda Zafer Yalman başkanlığındaki liste seçilerek göreve getirildi. Ziraat Odası’nda 23 yıldır başkanlık yapan Adil Pulat örnek bir davranış sergileyerek kongrede aday olmadı.

Kdz. Ereğli ziraat Odası’nın 7. Olağan Genel Kurulu’nda Zafer Yalman başkanlığındaki liste seçilerek göreve getirildi. Ziraat Odası’nda 23 yıldır başkanlık yapan Adil Pulat örnek bir davranış sergileyerek kongrede aday olmadı.

Kdz. Ereğli ziraat Odası’nın 7. Olağan Genel Kurulu’nun 7. olağan genel kurulu Keleşler Park Otel’de gerçekleştirildi. Saygı duruşunda bulunulması, İstiklal Marşı’nın söylenmesi ile başlayan kongrede tüm şehitler için Kur’an-ı Kerim tilaveti okundu. Divan başkanlığını Alaplı Ziraat Odası Başkanı Şeref Türkoğlu’nun yaptığı kongrede yaşanan deprem felaketi nedeniyle adayların konuşma yapmaması delegelerin büyük çoğ unluğunun oyu ile kabul edildi. duruma itiraz eden Başkan Adaylarından Zeki Turhan, konuşma yapmak istediğini ifade etti. Bunun üzerine ikinci kez yapılan oylamada da kongre üyeleri Zeki Turhan’ın konuşmasını kabul etmeyince Divan Başkanı Türkoğlyu "Bu durumda ben ne yapabilirim. Genel kurul ne diyorsa ben onu uygulamak zorundayım" dedi. Zeki Turhan bunun üzerine adaylıktan çekildiğini belirterek genel kurul salonundan ayrıldı. Kongrede yönetim ve denetim kurulunun gelir, gider ve faaliyet raporları okunarak genel kurula katılanlar tarafından oylanarak kabul edildi. Genel kurul delegelerin oy kullanımının ardından sona erdi. Kongreye katılan delegelere ve misafirlere yemek ikramında bulunulurken, delegeler Başkanlığa seçilen Zafer Yalman’ı tebrik ederek görevinde başarılar diledi.