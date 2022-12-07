Kdz. Ereğli Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) ile Kızılay Kdz. Ereğli Şubesi İş birliğinde kan bağış kampanyası düzenlendi.

Kdz. Ereğli Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) ile Kızılay Kdz. Ereğli Şubesi İş birliğinde kan bağış kampanyası düzenlendi.

Kdz. Ereğli TSO ve Kızılay Kdz. Ereğli Şubesi işbirliğinde, Kdz. Ereğli TSO hizmet binasında kan bağış kampanyası gerçekleştirildi. Düzenlenen kan bağış kampanyasına çok sayıda oda üyesi katıldı.

Kış aylarından azalan kan stoklarına destek olmak amacıyla, kan bağış kampanyası düzenlediklerini belirten Kdz. Ereğli TSO Başkanı Arslan Keleş, kan bağışında bulunan tüm oda üyelerine teşekkür etti. Keleş konuşmasında, “Kan bağışında bulunmak her vatandaşın insani görevlerinden birisidir. Unutmamak gerekir ki bir ünite kan, 3 can kurtarıyor. Özellikle kış aylarında kan stoklarının azaldığını biliyoruz. Bizlerde Kdz. Ereğli TSO olarak destekte bulunmak istedik. Bağış kampanyamıza katılan herkese teşekkür ederim” ifadelerine yer verdi.

Kaynağı insan olduğu için yapılamayan tek ilacın kan olduğunu söyleyen Kdz. Ereğli TSO Genel Sekreteri Gündüz Acar, tüm oda üyelerini duyarlı olmaya ve kan vermeye davet etti.

Kan bağışında bulunan Kdz. Ereğli TSO Disiplin Kurulu Başkanı İsmail Yılmaz, “Odamızın düzenlemiş olduğu kan bağış kampanyasına, sosyal sorumluluk hem de insani görevimiz olarak katkıda bulunmak istedik” dedi.