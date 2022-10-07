Zonguldak’ın Ereğli ilçesi Ticaret ve Sanayi Odası’nın (TSO) 1 Ekim 2022 Cumartesi günü yapılan organ seçimlerinin ardından Yönetim Kurulu Başkanlığı’na Arslan Keleş, Meclis Başkanlığı’na Tasin Tanyıldız seçilirken yönetim, TOBB delegeleri ve disiplin kurulu üyeleri belirlendi.

Zonguldak’ın Ereğli ilçesi Ticaret ve Sanayi Odası’nın (TSO) 1 Ekim 2022 Cumartesi günü yapılan organ seçimlerinin ardından Yönetim Kurulu Başkanlığı’na Arslan Keleş, Meclis Başkanlığı’na Tasin Tanyıldız seçilirken yönetim, TOBB delegeleri ve disiplin kurulu üyeleri belirlendi.

Kdz. Ereğli TSO 1 Ekim 2022 Cumartesi günü yapılan seçimin ardından Kdz. Ereğli İlçe Seçim Kurulu görevlileri nezaretinde toplanan üyeler Kdz. Ereğli TSO yönetimi, TOBB delegeleri ve disiplin kurulu üyelerini seçti. Yapılan seçimde Arslan Keleş Yönetim Kurulu Başkanlığına, Harun Günönü, Ali Özkan, Serdar Bakkaloğlu, Mete Yazıcı, Cem Gül ve Kadir Çaygeç yönetim kurulu üyeliğine, Şemsi Durdu ve Numan Şen TOBB genel kurul delegeliğine, Taha Kuyumcuoğlu, İsmail Yılmaz, Zekai Yavuz, Ramazan Toprak, Metin Fidan ve Zafer Sucu disiplin kurulu üyeliklerine seçildi.

Ardından Kdz. Ereğli TSO meclisi, en yaşlı üye olan Kadir Çaygeç başkanlığında toplandı. Yapılan toplantıda Kdz. Ereğli TSO meclis başkanlığına Tasin Tanyıldız, meclis başkan yardımcılıklarına Yavuz Sesli ile Zeynep Güven, meclis katipliğine ise Okan Duru seçildi.

Birbirinden değerli, işlerinde başarılı 20 meclis üyesinden oluşan yeni yönetimin Kdz. Ereğli’ye hayırlı olmasını dileyen Kdz. Ereğli TSO Yönetim Kurulu Başkanı Arslan Keleş, güzel işlere imza atmaya devam edeceklerini söyledi. Keleş konuşmasında, “Bu güne kadar Kdz. Ereğli’nin ekonomisi, gelişimi ve büyümesi için mücadele ediyoruz. Farklı sektörleri şehrimize getirme, istihdamı artırma, Ereğli’nin katma değerine fayda sağlamaya çalışıyoruz. Güzel işler başardık, başarmaya ve yarım kalan projelerimizi tamamlayamaya yeni ekip arkadaşlarımızla devam edeceğiz. Ortak akıl ve ortak heyecanla bu şehre bir şeyler katabilirsek ne mutlu bize. Ben yeni ekip arkadaşlarıma görevlerinde başarılar diliyor, Kdz. Ereğli’mize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.