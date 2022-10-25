Batı Karadeniz Bölgesi Deniz Ticaret Odası (DTO) Kdz. Ereğli Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Oğuz Ünlüer ve yönetimi, Kdz. Ereğli Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Arslan Keleş ve yönetimini makamında ziyaret etti.

Batı Karadeniz Bölgesi Deniz Ticaret Odası (DTO) Kdz. Ereğli Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Oğuz Ünlüer ve yönetimi, Kdz. Ereğli Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Arslan Keleş ve yönetimini makamında ziyaret etti.

Batı Karadeniz Bölgesi DTO Kdz. Ereğli Şubesi Başkanı Oğuz Ünlüer, Meclis Başkanı Kamil Ustaoğlu ve yönetim kurulu üyeleri, Kdz. Ereğli TSO Başkanı Arslan Keleş ve yönetimine hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Ziyarette, Kdz. Ereğli TSO Meclis Başkanı Tasin Tanyıldız, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Serdar Bakkaloğlu, Yönetim Kurulu Üyeleri Harun Günönü, Mete Yazıcı, Kadir Çaygeç, Cem Gül, Meclis Üyeleri Cenk Koşun ve Hüseyin Tatlıbaş hazır bulundu.

Kdz. Ereğli TSO Başkanı Arslan Keleş ve ekibine yeni dönemin hayırlı olması temennisinde bulunan DTO Başkanı Oğuz Ünlüer, istişare içerisinde güzel işlere imza atacaklarını söyledi. Ünlüer, " Her iki seçimde de kazanan Kdz. Ereğli oldu. Biz bu makamlara hizmet etmeye, Kdz. Ereğli menfaati için mücadele etmeye geldik. Kdz. Ereğli TSO ekibi 7-0’lık bir başarı sağladı. Heyecanlarını, Kdz. Ereğli için olumlu projelerini hepimiz görüyoruz. Kendilerine yeni dönemde yeni ekip arkadaşları ile beraber başarılar diliyorum. Bizlerde DTO olarak, güzel projelerini destekliyor olacağız ve birlikte iş birliklerine imza atacağız. Kdz. Ereğli için hayırlı olsun" ifadelerine yer verdi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Kdz. Ereğli TSO Başkanı Arslan Keleş’te Ünlüer ve ekibine başarılar diledi. Keleş konuşmasında, "Oğuz arkadaşımız ve ekibini yürekten kutluyor ve başarılar diliyorum. Vizyoner, Kdz. Ereğli’nin yararına mücadele edecek, çalışkan bir ekip ortaya çıktı. Başarılı işler yapacaklarına eminim, bizlerde bize düşen yerde yanlarında yer alacağız. İş birliği içerisinde kalıcı, Kdz. Ereğli’yi ayağa kaldıracak işler yapacağımıza inanıyorum. Kendilerine ve DTO camiasına hayırlı olmasını diliyorum" dedi.