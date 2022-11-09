Kdz. Ereğli TSO Başkanı Arslan Keleş güzel ağırlamalarından dolayı İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Ali Akça’ya teşekkür etti.

Dron tespit etti, ekipler affetmedi

Dron tespit etti, ekipler affetmedi

Kdz. Ereğli TSO Başkanı Arslan Keleş, Meclis Başkanı Tasin Tanyıldız, Yönetim Kurulu Üyeleri Cem Gül, Ali Özkan ve Mete Yazıcı, Kdz. Ereğli İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Ali Akça’yı makamında ziyaret etti.

Kdz. Ereğli Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Arslan Keleş ve yönetimi, Kdz. Ereğli İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Ali Akça’yı ziyaret etti.

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