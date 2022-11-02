Zonguldak’ın Ereğli ilçesi Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) meclis üyeleri arasında devir teslim töreni gerçekleşti.

Zonguldak’ın Ereğli ilçesi Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) meclis üyeleri arasında devir teslim töreni gerçekleşti.

Kdz. Ereğli TSO’da önceki dönem meclis üyeleri ve yeni meclis üyeleri arasında devir teslim töreni yapıldı. Törende günün anlam ve önemi adına özel yaptırılan heykeller Kdz. Ereğli TSO Yönetim Kurulu Başkanı Arslan Keleş ve Meclis Başkanı Tasin Tanyıldız tarafından önceki dönem meclis üyelerine takdim edildi.

Törende konuşan Kdz. Ereğli TSO Başkanı Arslan Keleş, meclis üyelerine yapmış oldukları çalışmalardan dolayı teşekkür etti. Keleş konuşmasında, “4,5 yıl görev yaptığımız ekip arkadaşlarımız, meclis üyelerimize göstermiş oldukları özveri ve yapmış oldukları çalışmalardan ötürü teşekkür ederim. Görev süresi boyunca sorunsuz bir çalışma gerçekleştirdik. Görevler hepimiz için gelip, geçicidir ama bizler Ereğli menfaatlerinde yine bir arada olmaya devam edeceğiz. Yeni meclis üyesi arkadaşlarımız ile de Ereğli’nin menfaatleri için çalışmaya devam edeceğiz. Hepimizin ortak bir amacı var. Bu amaç doğrultusunda çabamızı göstereceğiz” ifadelerine yer verdi.