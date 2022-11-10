Kdz. Ereğli TSO Başkanı Arslan Keleş, İlçe Emniyet Müdürü Fahri Aktaş’a özverili çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

Ziyarette Kdz. Ereğli’nin öncelikli sorunları ve yapılan çalışmalar hakkında istişarede bulunuldu.

Kdz. Ereğli TSO Başkanı Arslan Keleş, Meclis Başkanı Tasin Tanyıldız, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Serdar Bakkaloğlu, Yönetim Kurulu Üyeleri Cem Gül, Ali Özkan ve Mete Yazıcı, Kdz. Ereğli İlçe Emniyet Müdürü Fahri Aktaş’ı ziyaret etti.

Kdz. Ereğli Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Arslan Keleş ve yönetimi, Kdz. Ereğli İlçe Emniyet Müdürü Aktaş’ı makamında ziyaret etti.

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