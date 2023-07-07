Kdz. Ereğli 23. Uluslararası Sevgi, Barış, Dostluk Kültür ve Sanat Festivali’nin ilk gününde Sakiler ve Şevval Sam sahne aldı. Birbirinden güzel şarkılarıyla binlerce insanı coşturan sanatçılar, Kdz. Ereğlilere unutulmaz bir gece yaşattı.

Kdz. Ereğli Belediyesi’nin düzenlediği 23. Uluslararası Sevgi, Barış, Dostluk Kültür ve Sanat Festivali coşkulu bir şekilde başladı. 4 gün sürecek festivalin ilk gününde Sakiler ve Şevval Sam sahne aldı.

Sahneye ilk çıkan Sakiler, özellikle genç hayranlarının büyük ilgisiyle karşılaştı. Binlerce Ereğlili, şarkılara coşkuyla eşlik etti. Gecenin finalinde sahne alan Şevval Sam ile birbirinden güzel şarkılarla mest etti. Belediye Başkanı Halil Posbıyık, eşi Neriman Posbıyık’la sahneye çıkarak sanatçılara hediye takdiminde bulundu. Başkan Posbıyık, Türkiye’nin en büyük festivalini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirtti. Posbıyık ayrıca alandakilerle birlikte hep bir ağızdan ‘Sevgi, Barış, Dostluk. Ereğli İl Olsun’ dedi.