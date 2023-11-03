Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (ZBEÜ) Karadeniz (Kdz.) Ereğli Meslek Yüksekokulunda (MYO), Cumhuriyetin 100. Yılı, tüm haftaya yayılan etkinliklerle coşkulu bir şekilde kutlandı.

ZBEÜ Kdz. Ereğli MYO’da, için geçtiğimiz hafta içerisinde Cumhuriyetin 100. Yılını kutlamak beş ayrı etkinlik düzenlendi. İlk olarak 24 Ekim tarihinde Kdz. Ereğli MYO akademisyenleri ile öğrencileri ve Kdz. Ereğli Belediyesi Halk Oyunları ekibi, Kdz. Ereğli Belediyesi AKM salonunda “Alesta Alemdar Epik Dramatik Dans Gösterisi” düzenledi. Kdz. Ereğli’deki Alemdar Gemisi’nin İstiklal Mücadelesindeki rolü ve ilçenin ilk deniz şehidini konu alan organizasyona yoğun katılım oldu. Etkinliğin sonunda Kdz. Ereğli MYO Müdürü Doç. Dr. Avni Yıldız, organizasyonda emeği geçenleri tebrik ederek teşekkür belgesi takdim etti. Kandilli Beldesinde, Kdz. Ereğli Orman İşletme Müdürlüğü ve Kandilli Belediyesinin destekleri ile 100 adet fidan dikimi yapıldı. Kdz. Ereğli MYO akademisyenleri ve öğrencileri tarafından dikilen fidanlar “Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Kdz. Ereğli Meslek Yüksekokulu Hatıra Ormanı” adıyla doğaya armağan edildi. Etkinlik sonrasında sonunda Doç. Dr. Yıldız, etkinliğe destek veren kurumlara teşekkür belgesi takdim etti.

Alemdar Gemisi Konferans Salonu’nda, Hacettepe Üniversitesi Öğr. Üyesi ve Atatürk Araştırma Merkezi Eski Başkanı Prof. Dr. Adnan Sofuoğlu, “Cumhuriyet ve 100. Yıl” teması çerçevesinde vatanın kurtuluşu, Cumhuriyetin kuruluşu ve onun nasıl korunacağı hakkında konferans verdi. Öğr. Gör. Dr. Mustafa Samur’un moderatörlüğünü yaptığı konferans, Doç. Dr. Yıldız’ın Prof. Dr. Sofuoğlu’nu tebrik etmesi ve teşekkür belgesi takdim etmesi ile son buldu.

Kdz. Ereğli Yelken İhtisas Kulübü’nün destekleri ile “100. Yılın Gençlerinin Kano Yarışı” adlı aktivite düzenlendi.