Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde meydana gelen pat pat kazasında aracı kaydıran pat pat sürücüsü köprüden aşağı uçmak üzereyken son anda kendisini araçtan atarak kurtardı.

Kaza ilçeye bağlı Kaymaklar köyünde meydana geldi. İddiaya göre pat-pat tabir edilen tarım aracı ile seyir halinde olan U.T. Kaymaklar köprüsünden geçtiği sırada direksiyon hakimiyetini kaybetti. Araç, ile uçuruma doğru ilerlerken sürücü U.T. son anda kendisini araçtan atarak kurtardı. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken pat patta maddi hasar meydana geldi.