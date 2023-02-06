Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde nedeni bilinmeyen bir olaydan dolayı kavga çıktı.

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde nedeni bilinmeyen bir olaydan dolayı kavga çıktı.

Olay ilçeye bağlı Müftü mahallesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre nedeni bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışan 2 vatandaş tartışmanın alevlenmesi ile kavgaya tutuştu. Olayı gören vatandaş durumu 112 ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler yaralı vatandaşa ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra devlet hastanesine kaldırıldı. Yaralı vatandaşın tedavisi yapıldıktan sonra ifadesi alınmak için polis merkezine götürüldü. Diğer vatandaş ise kayıplara karıştı.