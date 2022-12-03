Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde yapımı planlanan hükümet konağı ve emniyet müdürlüğü binası inşaatına önümüzdeki hafta başlanacağı belirtildi.

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde yapımı planlanan hükümet konağı ve emniyet müdürlüğü binası inşaatına önümüzdeki hafta başlanacağı belirtildi.

AK Parti Zonguldak Milletvekili Polat Türkmen, partisinin Ereğli ilçe Başkanı Av. Saffet Bozkurt, İl Genel Meclisi Üyesi Ali Kemal Karaca ve parti yöneticileriyle birlikte yapımına başlanacak olan hükümet konağı ve emniyet müdürlüğü binasının yapılacağı alanda incelemelerde bulundu. Projenin yapım ihalesini alan firmanın Şantiye Şefi Şaban Ali Görücü’den bilgi alan Türkmen, binaların belirtilen süreden daha kısa zamanda tamamlanacağını belirtti. Türkmen açıklamasında “Hükümet konağımız vardı yıkılmıştı onun yerine yapabileceğimiz projeler vardı. Projelerde revizyon yapılması ve ona benzer aksamalar meydana geldi. Şimdi ihalesi yapıldı, yer teslimi yapıldı. Önümüzdeki haftadan itibaren makineler gelecek, yapımına başlanacak. Süratle Ereğli’mize kazandıracağız. Şimdiden hayırlı olsun. Gecikmelerin farkındayız ama elde olan sebeplerden dolayı değil, pandeminin araya girmesi, projede yapılan değişiklikler sebebiyle ama önemli olan başlaması. Şantiye şefimiz ile görüştük. İnşallah en kısa zamanda bitirilecek ve Ereğli’miz hükümet binasına kavuşmuş olacak” dedi.

Şantiye kurma çalışmasının devam ettiğini ve önümüzdeki hafta makinelerin gelerek çalışmalara başlanacağını belirten Şantiye Şefi Görücü, Kdz. Ereğli Belediyesi ile yer konusunda görüşmelerin devam ettiğini söyledi.

Kdz. Ereğli Hükümet Konağı ve Emniyet Müdürlüğü binasının yapım ihalesini alan firmanın Kdz. Ereğli Belediyesi’nden eski terminal alanından yer talebinde bulunduğu ancak park yerinin azalacağı gerekçe gösterilerek talebe şu ana kadar olumlu yanıt verilmediği belirtildi.