Kırsal Dezavantajlı Alanlar Kalkınma Projesi’nin 2. faz proje başlangıç çalıştayı Kastamonu’da düzenlendi.

Kırsal Dezavantajlı Alanlar Kalkınma Projesi’nin 2. faz proje başlangıç çalıştayı Kastamonu’da düzenlendi.

Tarım ve Orman Bakanlığınca uygulanan ve bir kısım finansmanı Uluslararası Tarımsal Kalkınma Fonu (IFAD) tarafından sağlanan Kırsal Dezavantajlı Alanlar Kalkınma Projesi’nin (KDAKP) 2. faz proje başlangıç çalıştayı Kastamonu’da gerçekleştirildi. Kastamonu, Bartın, Sinop ve Çankırı’nın İl Proje Yönetim Birimi (İPYB) ve Çiftçi Destek Ekiplerinin (ÇDE) katılım sağladığı çalıştayda katılımcılara proje mantığının aktarılması, uygulama planları ve teknik şartnamelerin hazırlanması, hibe ve demonstrasyon faaliyetlerinin yönetim süreçleri, satın alma konularında Tarım ve Orman Bakanlığının uzmanları tarafından teknik destek verildi. Ayrıca Osmaniye İl Proje Yönetim Biriminde görevli personel tarafından katılımcılara hibe uygulamaları hakkında bilgiler aktarıldı. Çalıştay, masa çalışmaları ve genel değerlendirme ile sona erdi.

Çalıştaya, Etüt ve Projeler Daire Başkanı Dr. A. Şule Özevren, KDAKP Koordinatörü Nejla Furtana, Tarım ve Orman Kastamonu İl Müdürü Bekir Yücel Tanrıkulu, Bartın İl Müdürü Yasin Önder, İl Müdür Yardımcıları Özcan Gazioğlu ve Mücahit Temur, Bartın İl Müdür Yardımcısı Cevdet Akyüz, Osmaniye İl Müdür Yardımcısı Mustafa Örel, Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürü Cumhur Hakkı Güllü, Kastamonu, Bartın, Çankırı, Sinop İlleri İl Proje Koordinatörleri ile Tarım ve Orman Bakanlığı Merkez Proje Yönetim ekibi katıldı.