Karabük Üniversitesi (KBÜ), Türk Kızılay ile yürütmüş olduğu projeler neticesinde Kurumsal Kan Bağışçısı "Altın Madalyası" ve "Altın Madalya Levhası" ile ödüllendirildi.

Türk Kızılay Karabük Şube Başkanı Cemalettin Yavaşçı, Karabük Türk Kızılay Kan Şubesi Müdürü Dr. Serkan Kahveci, Karabük Türk Kızılay Kan Bağışçısı Kazanım Uzmanı Dinçer Karagöz ve KBÜ Türk Kızılay Kulübü Başkanı ve gönüllüleri, KBÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık’ı rektörlük makamında ziyaret etti.

Kurumsal Kan Bağışçısı Altın Madalyası ve Altın Madalya Levhası, Türk Kızılay Karabük Şube Müdürü Cemalettin Yavaşçı ve Karabük Kızılay Kan Şubesi Müdürü Dr. Serkan Kahveci tarafından KBÜ Rektörü Kırışık’a takdim edildi.

KBÜ Rektörü Kırışık, düzenli olarak kan bağışı yapan KBÜ personeli ve öğrencilerinin, Türkiye’nin ihtiyacı olan kan ürünlerinin teminine önemli ölçüde destek olduğunu belirterek, "Üniversitemiz, Türk Kızılay tarafından ’Kurumsal Kan Bağışçısı Altın Madalyası ve Altın Madalya Levhası’na layık görüldü. Tüm personelimize ve öğrencilerimize kan bağışı konusundaki hassasiyetleri için minnetlerimi sunuyorum. Türk Kızılay’ına verdiği kıymetli madalyadan ötürü teşekkür ediyorum” dedi.

KBÜ Rektörü Fatih Kırışık, Türk Kızılay ekibine ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.