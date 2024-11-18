Karabük Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü öğrencilerinin “Talaşlı İmalat Parçalarında Malzeme Haddeleme Yönüne Bağlı Olarak Residual Stress’lerin Azaltımı ve NC Program Optimizasyonu” başlıklı projesi, TUSAŞ Lift-Up Programı bünyesinde yürütülmeye hak kazandı.

Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü öğrencileri, yenilikçi projeleriyle ulusal çapta önemli bir başarıya imza attı. Öğrenciler Utku Kaan Zabun, Eray Örskaya ve Burak Cesuroğlu tarafından, Makine Mühendisliği Öğretim Üyesi Prof. Dr. Okan Ünal’ın danışmanlığında geliştirilen “Talaşlı İmalat Parçalarında Malzeme Haddeleme Yönüne Bağlı Olarak Residual Stress’lerin Azaltımı ve NC Program Optimizasyonu” başlıklı proje, TUSAŞ Lift-Up Sanayi Odaklı Lisans Bitirme Projeleri Programı bünyesinde kabul edildi.

Talaşlı imalat süreçlerinde ortaya çıkan ve parça kalitesini etkileyen residual stress seviyelerini düşürmeye yönelik yenilikçi bir çözüm sunan projede malzeme haddeleme yönünün residual stress üzerindeki etkisi araştırılarak, talaşlı imalat işlemlerinde NC programlarının optimize edilmesi hedefleniyor. Bu sayede, üretim sürecinde kalite ve dayanıklılık artarken, maliyet ve üretim süresi azalıyor.

Karabük Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Öğretim Üyesi Prof. Dr. Okan Ünal, “Her sene TUSAŞ, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerine yönelik çok sayıda proje çağrısına çıkmakta. Bu proje çağrılarına 100’den fazla üniversitede yaklaşık olarak 500-600’den fazla öğrenci başvurmakta. Bizim öğrenci arkadaşlarımız da bu proje çağrılarından bir tanesine kabul aldılar ve bir sene boyunca TUSAŞ ile beraber Karabük Üniversitesi olarak bu projenin yürütülmesinde yer alacaklar. Proje havacılık alanında kritik malzemelerin ömürlerinin arttırılmasına yönelik kapsamlı bir proje. O nedenle Karabük Üniversitesi olarak TUSAŞ’ın bu çağrılarında yer almamızdan dolayı biz çok mutluyuz. Aynı zamanda bu LIFT-UP projesi Karabük Üniversitesinde ilk olma hüviyeti taşıyor” dedi.

Makine Mühendisliği Bölümü öğrencisi Utkukaan Zabun, TUSAŞ’ın düzenlediği sanayi bazlı bitirme projesi programında ekip olarak yer aldıkları için mutluluk duyduklarını belirtti.

“Havacılıkta önemli ölçüde kullanılan alüminyum parçaların üzerinde talaşlı imalatlar sonrası Residual Stress, yani kalıntı birikimleri oluşuyor” diyen Zabun, “Kalıntı streslerin giderilebilmesi ve azaltılması için de yenilikçi NC programlama optimizasyonları ve halef işlemler uygulanacaktır. Kalıntı stres gerilimlerinin kontrol edilmesi, parça maliyeti avantajı, parça ömrü havacılıktaki güvenlik konularında önemli bir kritik noktaya sahiptir” ifadelerini kullandı.