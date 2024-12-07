Karabük Üniversitesi Safranbolu Türker İnanoğlu İletişim Fakültesi, Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü Bölüm Başkanı Doç. Dr. Mevlüt Can Koçak ve Bölüm Başkan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Burak Türten, yapay zekanın müfredattaki yerine ilişkin düzenlenen çalıştaya katıldı.

Sakarya Üniversitesi ile Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğünün desteği ile düzenlenen “3. Uluslararası Film Araştırmaları Sempozyumu” bünyesinde gerçekleştirilen “Yapay Zeka ve Gelişen Teknolojiler Bağlamında Eğitim Müfredatı Çalıştayı”na 17 üniversiteden Radyo, Televizyon ve Sinema Bölüm Başkanları katıldı.

Çalıştayda Karabük Üniversitesi Safranbolu Türker İnanoğlu İletişim Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Burak Türten, bu alanda gerçekleştirdiği çalışmalar dolayısıyla “Yapay Zeka ve Sinema” konusunda davetli konuşmacı olarak sunum yaptı.

Sunumun ardından 17 üniversitenin bölüm başkanları ve akademisyenler, üç ayrı masada yapay zekanın gelecek dönemlerde müfredattaki yeri, yapay zekanın iletişim eğitimindeki yeri, ders içeriklerine etkisi konuları üzerine fikir alışverişinde bulundu. Bu bölümde Doç. Dr. Mevlüt Can Koçak ve Dr. Öğr. Üyesi Burak Türten iki ayrı masada çalışmalar yürüttü.

Çalıştay her masanın ön raporlarını sunması ile tamamlanırken çalıştayın ilerleyen dönemlerde genişletilmiş biçimde devamı planlanıyor.