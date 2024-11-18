Karabük Üniversitesi’nin “Bir Orkestranın İzinde” belgeseli, 35. Ankara Film Festivali’nde Vehbi Koç Ankara Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Özel Ödülü’nü almaya hak kazandı.

Yönetmenliğini Karabük Üniversitesi Safranbolu Türker İnanoğlu İletişim Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Musa Ak’ın, KBÜ Doktora öğrencisi Öğr. Gör. Hasan Basri Özdemir’le yaptığı "Bir Orkestranın İzinde" adlı belgeseline bir ödül daha geldi.

35. Ankara Film Festivali’ne katılan Ak ve Özdemir, "Bir Orkestranın İzinde" adlı belgesel ile Vehbi Koç Ankara Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Özel Ödülü’nü de almaya hak kazandı.

Dünya Kitle İletişimi Araştırma Vakfı ev sahipliğinde, Şinasi Sahnesi’nde yapılan gala ve ödül töreninde, Musa Ak ve Hasan Basri Özdemir’e ödülü Koç Üniversitesi VEKAM Direktörü Prof.Dr. Filiz Yenişehirlioğlu takdim etti.

Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık, "Safranbolu Türker İnanoğlu İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Musa Ak ve değerli ekibini elde ettikleri başarılı sonuçlardan ötürü tebrik ediyor, bu başarılarının daha da artarak devam etmesini diliyorum. Akademisyenlerimizin elde ettikleri ulusal ve uluslararası başarılar, üniversitemiz için büyük bir gurur kaynağıdır” dedi.

"Bir Orkestranın İzinde" belgeseli geçen ay Yalova Belgesel Film Festivali’nde de Ulusal Uzun Metraj Belgesel Film Yarışması’nda ‘En İyi Film’ ödülünü almaya hak kazanmıştı.