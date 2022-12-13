Karabük Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü öğrencileri geleneksel hale getirdikleri HİT buluşma etkinliğinin yedincisinde bir araya geldi.

Karabük Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü öğrencileri geleneksel hale getirdikleri HİT buluşma etkinliğinin yedincisinde bir araya geldi.

Karabük Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü (HİT) öğrencileri, Doç. Dr. Sırma Oya Tekvar’ın ev sahipliğinde her yıl gerçekleştirilen HİT Buluşma gecesinin bu sene 7’ncisinde yine bir araya geldi.

Karabük Büyük Kulüp’te yapılan 7. HİT Buluşmasına bölümün öğrencileri, bölüm mezunları, akademik ve idari kadro katıldı. Geçtiğimiz hafta, yine öğretim üyesi Doç. Dr. Tekvar’ın öncülüğünde Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü öğrencileri tarafından gerçekleştirilen “Amasra Maden Şehitleri Anısına Ağaç Dikme” projesine katkıları bulunan Karabük Özel İdaresi müdürlerinden Yılmaz Tiryaki ve Akbulut Mimarlık ortaklarından Ferhat Bozan, gecenin konukları arasındaydı. Hem sosyal sorumluluk projesine hem 7. HİT Buluşma’ya katkıları bulunan Karabük Belediyesi Başkanlığı adına teşekkür plaketini Özel Kalem Müdürü İrfan Kartal alırken, gecenin sponsorları Samet Gökkaya, milli para-tekvandocu Alican Özcan ve Safran Turizm yetkilisi Fatih Yılmaz’a teşekkür plaketlerini Tekvar’ın elinden aldı.

Çekilişlerin olduğu ve son sınıf öğrencilere sürpriz hediyelerin verildiği gecenin ilerleyen saatlerinde öğrenciler ve hocalar, pasta keserek DJ Murat Yağcıoğlu ve Cioman’in şarkıları eşliğinde doyasıya eğlendiler. 10. Yıl Marşı’nın coşkusuyla sonlanan gecede herkes, seneye 8. HİT Buluşma’da yeniden bir araya gelmek üzere mekandan ayrıldı.