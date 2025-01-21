Karabük Üniversitesi tarafından geliştirilen proje zırh çeliklerinin kaynaklanabilirlik performansı ile balistik dayanımı artıracak.

İmalat Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Nizamettin Kahraman’ın yürütücülüğünü yaptığı “Zırh Çeliklerinin Gaz Metal Ark Kaynak (GMAK) Yöntemi ile Birleştirilmesinde Yerinde Alaşımlama Uygulanarak Bağlantı Performanslarının ve Balistik Özelliklerinin İyileştirilmesi” projesi ’TÜBİTAK 1001’ bünyesinde destek aldı.

Türk savunma sanayisine önemli bir katkı sunmaya hazırlanan ve 1 milyon 600 bin TL bütçeli projeyle zırh çeliklerinin kaynaklanabilirlik performansı ve balistik dayanımı artıracak.

Türkiye’de kullanılan ve tamamı ithal edilen kaynak tellerine alternatif olarak yerli ve milli bir kaynak teli geliştirecek olan projeyle Yenilikçi Gaz Metal Ark Kaynak (GMAK) yöntemi ile kaynak bağlantılarındaki mekanik zayıflıklar ve performans kayıpları minimize edilecek. Bu yöntem, maliyetleri yüzde 50 azaltırken kaynak performansını yüzde 30, balistik dayanımı ise yüzde 25 oranında artırmayı hedefliyor.

Projeyle ilgili bilgi veren Kahraman zırh çeliklerinin yanı sıra, projenin savunma ve otomotiv sanayisinde kullanılan yüksek mukavemetli çeliklerin kaynaklanabilirlik sorunlarına da çözüm sunacağını, 1000 megapascalın üzerindeki çeliklerde yaşanan mukavemet kayıpların bu yöntemle önemli ölçüde azaltılacağını söyledi.

Kahraman, projenin hem ülke savunma sanayisine hem de Karabük Üniversitesine büyük değer katacağını aktardı.