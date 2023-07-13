Karabük Üniversitesi (KBÜ), Karbon Ayak İzi Hesaplama Yazılımı (CarbonIT) ile sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşmak amacıyla strateji geliştirmek, atıkları azaltmak, enerji tasarrufuna özen göstermek, çevre dostu kararlar alıp uygulamak ve çevre dostu bir geleceğe katkıda bulunmak için sera gazı envanterinin çıkarılması ve karbon ayak izinin hesaplanması projesini hayata geçirdi.

Üniversiteden yapılan açıklamada, küresel iklim değişikliğinin temel nedeninin, dünyanın ısısını koruyan sera gazı emisyonlarındaki insan faaliyetleri olduğu belirtildi. Günlük yaşamın her alanında kullanılan fosil kaynaklı enerjiler ile her geçen gün iklim değişikliğine sebep olunduğu ifade edilen açıklamada, "Enerji tüketiminin önceki senelere göre ortalama yüzde 40 oranında artış gösterdiği günümüzde, enerjinin yüzde 80’i fosil kaynaklı üretim tesislerinden sağlanmaktadır. Bu çerçevede 2015 yılında Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi Konferansı’nda 195 ülkenin onayıyla kabul edilen Paris Anlaşması, iklim değişikliğine dair küresel çapta verilen mücadelede tarihsel bir dönüm noktasıdır. Anlaşma ile iklim değişikliğinin azaltılması, sıcaklık artışının sabit tutulması ve azaltılması amaçlanmaktadır. Paris Anlaşmasına göre her ülke küresel ısınmayı azaltmak için yapacağı katkıyı belirlemeli, planlamalı ve düzenli olarak raporlamalıdır. Karabük Üniversitesinde Ankara Bilgi Teknolojileri ile birlikte üç ay gibi bir sürede gerçekleştirilen proje çerçevesinde envanteri oluşturacak olan verilerin tespiti için sahada analiz çalışması yapıldı, hesaplamaya konu olabilecek kirleticiler belirlendi. Karabük Üniversitesi bünyesinde bulunan akademik ve idari birimlerde yürütülmekte olan faaliyetlerden kaynaklanan kurumsal karbon ayak izi hesaplanmasının ilgili birimlerden toplanan veriler doğrultusunda Ankara Bilgi Teknolojileri tarafından hazırlanan yazılım ile hesaplanmasına ilişkin faaliyetler sonucunda uluslararası standartlara uygun olarak gerekli raporlama faaliyetleri gerçekleştirildi" denildi.

Karbon ayak izi hesaplaması sürecinde, üniversitenin faaliyetlerinden makine-ekipman, atık yönetimi, giyim, toplu taşımadan kaynaklı emisyonlar, akademik faaliyetler için yapılan ziyaretlere ilişkin konaklama ve ulaşım emisyonları, AR-GE faaliyetleri gibi birçok etken dikkate alınarak doğrudan ve dolaylı emisyon kaynakları belirlendiği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bununla birlikte yenilenebilir enerjiden ve diğer enerji kaynaklarından elde edilecek verim, emisyon azaltıcı projeler ve azaltım hedeflerine yönelik çalışmalar yürütüldü. Bu çerçevede bulut sisteminde oluşturulan uygulamayla, envantere esas teşkil edecek verilerin girişi yapılarak hesaplama işlemleri gerçekleştirildi, yapılan hesaplama sonuçlarına göre ’Sera Gazı Envanter Raporu’ oluşturuldu. Proje çerçevesinde ayrıca sera gazı envanterinin ne olduğu, envanter oluşturulurken nelere dikkat edilmesi gerektiği, doğrudan ve dolaylı kirleticilerinin belirlenmesinde uygulanacak yöntemler, karbon ayak izi hesaplama yöntemleri ve proje ile sunulan uygulamanın kullanımı hakkında Ankara Bilgi Teknolojileri personeli tarafından Üniversite personeline teorik ve uygulamalı eğitimler verildi."

KBÜ, Karbon Ayak İzi Hesaplama Yazılımı aracılığıyla yapılan bu çalışma ile doğal kaynakların tüketimi ile atıkları azaltan politikaları ve davranışları destekleyerek bu kaynakları gelecek nesiller için güvence altına almayı ve sürdürülebilir çevre dostu bir gelecek için katkıda bulunmayı hedefliyor.